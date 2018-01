Lula não descartou reforma da Previdência, diz Mantega Apesar da resistência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em acrescentar ao pacote fiscal em debate medidas de reforma da Previdência, como a desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo, a proposta de reforma da Previdência não está descartada. De acordo com o ministro da Fazenda, Lula "não disse nem que quer nem que não quer. Ele falou que quer examinar a fundo com o ministro da Previdência". O assunto desagrada ao presidente, pois teme desapontar população de baixa renda, da qual teve 70% dos votos válidos no 2º turno. Mantega deixou claro que não há definição no governo sobre a necessidade de envio de uma nova reforma estrutural da Previdência ao Congresso. "Vamos discutir com o ministro da Previdência qual é a saída para a Previdência", afirmou. Segundo ele, o governo analisa estudo apresentado pelo setor privado que mostra que é possível reduzir as despesas da Previdência em até R$ 50 bilhões no período de 3 a 4 anos. O ministro disse ainda que a discussão sobre a necessidade ou não de nova reforma da previdência ainda vai começar. "A discussão da Previdência ainda não começou. É uma discussão que vai começar", afirmou o ministro. Por isso mesmo, ressaltou, não está definida a desvinculação do salário mínimo dos benefícios da previdência. Mantega disse que o ministro da Previdência, Nelson Machado, também já recebeu estudo do setor privado que mostra que é possível reduzir até R$ 50 bilhões as despesas da previdência no período de três a quatro anos, apenas com mecanismos de gestão, sem a necessidade de uma reforma previdenciária. Gastos sociais e investimentos Ele afirmou também que as medidas de gestão em análise pelo governo prevêem a redução de gastos de naturezas distintas. Segundo ele, a idéia é limitar o crescimento de algumas despesas para que elas tenham um ritmo de expansão menor do que o crescimento do PIB. Outros gastos, segundo o ministro, como passagens aéreas e diárias, serão reduzidos. "Esse tipo de gasto, que não afeta o serviço público, as realizações sociais e os investimentos, serão reduzidos. Estamos fazendo um grande esforço para identificá-los", explicou o ministro. "Outros gastos de maior porte vão respeitar regras. De modo que no longo prazo o crescimento desses gastos seja menor que o crescimento do PIB e, assim, vão caindo em relação ao PIB", afirmou Mantega, que chegou há pouco ao Ministério da Fazenda. Ele passou a manhã em São Paulo, onde teve compromissos.