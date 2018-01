Lula não fará reforma da Previdência, diz presidente do PDT Se a vontade do presidente Luiz Inácio Lula da silva prevalecer, a reforma da Previdência pode não sairá do papel. Em reunião com representantes do PDT, Lula teria sido taxativo em dizer que não fará uma reforma da Previdência, informou o presidente do partido, Carlos Lupi. "O presidente falou que não fará reforma. Ele quer melhorar a arrecadação e continuar o esforço do recadastramento dos aposentados. Ele não quer tocar neste assunto", afirmou Lupi, após o encontro, do qual também participaram outros representantes do partido. A posição manifestada pelo presidente Lula agradou o PDT que, segundo Lupi, é contra uma nova reforma. "Não abrimos mão de uma Previdência pública de qualidade e somos contra perda de direitos", afirmou. Na ocasião, o presidente do partido também reiterou que a legenda é contrária à reforma trabalhista. Lula disse ainda que a questão do déficit da Previdência é um problema do Tesouro Nacional e não da Previdência. Ele explicou que o déficit nas contas previdenciárias se refere a decisões como a inclusão de sete milhões de trabalhadores rurais no sistema previdenciário, definidas na Constituição de 1988. Ele citou também outros benefícios, com os da Lei Orgânica de Assistência Social e o Estatuto do Idoso. "O Congresso aprovou aumento de gastos que são do Tesouro. Temos que encontrar uma saída para o déficit do Tesouro", disse Lula. "Jogar isso na Previdência é uma injustiça."