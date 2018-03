Lula: não há interesse em atraso na restituição do IR O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, ao comentar a repercussão da decisão do governo de retardar a restituição do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), que é "falta de compreensão" achar que o governo tenha "interesse econômico ao reter" esses recursos. Em entrevista no Palácio do Itamaraty, em Brasília, Lula alegou, ao justificar o atraso na restituição, que "não é a primeira vez na história" que ocorre esse problema "na Receita, ou de quem faz a emissão dos pagamentos".