Lula: não há obra do PAC parada por falta de dinheiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que tem "certeza" de que "nenhuma obra" do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) está paralisada no País por falta de dinheiro. A declaração de Lula foi feita em entrevista a emissoras de rádio em acampamento do canteiro das obras de transposição do Rio São Francisco, no município de Sertânia (PE), e trechos da fala do presidente foram divulgados, em Brasília, pela secretaria de imprensa da Presidência da República.