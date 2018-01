Lula não muda política externa no 2º mandato, diz Amorim O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse, nesta quarta-feira, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não mudará a política externa no segundo mandato. Em entrevista, no hotel em que o presidente está hospedado em Abuja, na Nigéria, Amorim classificou como "mito e fantasia desorganizada" a versão de que o Brasil passaria a dar mais atenção às negociações com Estados Unidos e União Européia do que com os países do Mercosul e da África. "Eu não sei quem criou esse mito. Não há razão nenhuma de reorientação (na política externa)", afirmou o chanceler brasileiro. "O que há são oportunidades novas, mas as prioridades são a América do Sul e a África." Amorim disse que as críticas à política externa do governo são "curiosas, pois todo mundo está ganhando muito dinheiro." Segundo ele, o comércio com países africanos e árabes, por exemplo, aumentou, mas as exportações brasileiras para Estados Unidos e Europa também cresceram. O ministro argumentou que o Brasil não está perdendo terreno no comércio com os Estados Unidos para países que assinaram o Tratado de Livre Comércio, como Peru e Colômbia.