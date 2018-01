Lula não pressionou BC para reduzir compulsório, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, negou nesta sexta-feira interferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na decisão do Banco Central de reduzir o recolhimento compulsório sobre depósitos a vista. Ele afirmou que a redução é uma decisão de política monetária do BC. Ele negou também que tenha resistido em baixar a alíquota do IPI para os carros. Segundo o ministro, o BC decidiu baixar o compulsório com base em avaliação da convergência dos índices de inflação para a meta inflacionária e para o nível da atividade econômica. Palocci destacou que cada setor do governo toma medidas de acordo com sua competência, como é o caso do BC nas decisões sobre juros e compulsório. Palocci disse que a redução do compulsório foi "uma medida muito correta e bastante adequada", que produzirá efeito imediato sobre os juros bancários. Ele acredita que a decisão do BC indica que a diretoria da instituição tem tranquilidade em relação à convergência da inflação às metas definidas. "A queda do compulsório é uma medida eficiente, que se soma a outras medidas que estão sendo tomadas, indicando uma consolidação do equilíbrio econômico e da retomada do aquecimento da atividade." O ministro afirmou ainda que, nas próximas semanas, os bancos federais e algumas instituições privadas estarão iniciando as operações de microcrédito e que dentro de um prazo máximo de dez dias o governo consolidará uma legislação, que permitirá ao sistema financeiro firmar convênios com empresas para permitir a concessão de crédito a funcionários com desconto em folha de pagamento. Sobre o IPI, o ministro garantiu que foi uma decisão técnica, é um incentivo como tantos outros que o governo tem dado. Ele citou os incentivos os que são concedidos ao agronegócios. O ministro da Fazenda afirmou que não há um quadro generalizado de queda da atividade econômica no País. Segundo ele, o primeiro semestre foi de ajuste depois da crise do ano passado. Agora, afirmou, é preciso trabalhar para confirmar a melhora do quadro com uma pauta definida de trabalho e incentivos adequados. Ao ser questionado sobre análises da Confederação Nacional da Indústria (CNI), de que o Brasil vive um quadro recessivo e que seria necessária uma queda mais agressiva da taxa de juros, o ministro repetiu avaliações que tem feito nos últimos meses: a de que a economia brasileira tem alguns setores em condições melhores, como o exportador e de agronegócios, e outros mais afetados pela queda da atividade. Citou o vigor da balança comercial e os "dados extraordinários" do agronegócio.