Lula não sabe se participa de fórum mundial de economia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não decidiu se participará do próximo Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), que ocorrerá entre os dias 26 e 30 de janeiro em Davos. Segundo fontes no WEF, o governo brasileiro deverá, nas próximas semanas, dar uma resposta definitiva sobre a presença de Lula no evento, que reúne anualmente chefes de Estado, autoridades, economistas, acadêmicos e artistas de todo o mundo na pequena cidade dos Alpes suíços. Logo após assumir a Presidência, no início de 2003, Lula participou do fórum econômico de Davos, lançando a sua campanha mundial de combate à fome e miséria. O tema do fórum do próximo ano será "Assumindo responsabilidade por escolhas difíceis".