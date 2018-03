Lula não se reunirá com Bill Gates em Davos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu dar prioridade a autoridades de outros países nos encontros bilaterais que manterá durante sua participação no Fórum Econômico Mundial e não vai se reunir com o presidente da Microsoft, Bill Gates, e o megainvestidor George Soros. Gates foi um dos cerca de 15 empresários e autoridades, que solicitaram uma reunião com o chefe de Estado brasileiro durante o evento em Davos. A agenda de Lula ainda está sendo fechada, mas na sexta-feira, após desembarcar em Davos, o presidente brasileiro manterá encontros privados com o presidente da Comissão Européia, Jose Manuel Durão Barroso; o chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder; e o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, além de proferir uma palestra no fórum. Há também possibilidade de que Lula se reúna com algum representante do governo da Noruega. No sábado, o presidente brasileiro deve se concentrar nas reuniões previstas no road show que o governo brasileiro vai promover junto a investidores e diretores de empresas multinacionais, evento que ocorrerá à margem do fórum econômico. Segundo assessores do presidente, ele decidiu priorizar os encontros com autoridades pois dedicará o sábado aos empresários.