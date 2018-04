Lula: não vão faltar recursos para projetos da Embrapa

Lula destacou as qualidades da Embrapa e dos projetos desenvolvidos por ela e elogiou Sílvio Crestana, que está deixando o cargo de diretor-presidente da empresa. O presidente contou que, quando foi buscar informações sobre o nome de Crestana, disseram que ele não deveria chamá-lo porque ele era de "direita, conservador e ligado ao agronegócio". No entanto, contou, preferiu conhecê-lo pessoalmente e acabou aceitando sua indicação para o cargo. "A Embrapa é tão querida que ninguém tem o direito de manipulá-la por interesse político partidário", disse o presidente, elogiando a gestão de Crestana.

Sobre Pedro Arraes, Lula disse que, quando foi escolher o nome do novo diretor-presidente da Embrapa, ficou sabendo que Arraes era especialista em feijão e arroz. "O que eu quero mais dele se ele é especialista nas coisas que o brasileiro mais gosta?". O presidente disse ainda que, quando conversou pessoalmente com Arraes, "rolou uma química". "Tem gente que pensa que essa coisa de química é só para sexo. Mas não é não. Em amizade, também tem química", disse.

Sobre os planos para a Embrapa, Lula disse que quer expandir a atuação da empresa para a América do Sul, América Central e países da África. Ele contou ainda que países como França e Japão já querem fazer projetos conjuntos com a Embrapa.

Pedro Arraes afirmou que dará continuidade ao trabalho de seu antecessor e aprofundará questões consideradas prioritárias para a empresa. "Darei continuidade à agricultura tropical e ampliarei a eficiência e o desenvolvimento científico", afirmou no discurso de posse.

Arraes ressaltou que, durante encontro com o presidente Lula para tratar de sua nomeação, há 10 dias, recebeu três orientações do presidente: a de que a marca da Embrapa tem de ser sempre a competência técnica; a de que o Brasil é um País plural e que, portanto, a Embrapa também tem que agir desta forma; e a de que o Brasil tem que aumentar a sua contribuição científica para o mundo. "Tudo isso é música para nossos ouvidos", afirmou Arraes. Ele enfatizou que o total de recursos recebidos para o PAC Embrapa revitalizará a empresa para os próximos 35 anos, em referência ao fato de a empresa ter completado recentemente 35 anos. "Esta é realmente a joia da coroa, como diz o presidente", declarou.

No discurso de despedida, Silvio Crestana destacou a independência da empresa que, segundo ele, passou a ser administrada por equipes técnicas. "O presidente Lula blindou a empresa da ingerência política partidária nefasta e a constituiu uma instituição técnica", disse Crestana. Segundo ele, é possível fazer essa avaliação neste momento, pois já deixou o cargo e não sofrerá qualquer retaliação. "Nem eu nem Pedro Arraes fomos chamados para nos filiar a nenhum partido para sermos presidente da Embrapa", disse.

Segundo ele, foi uma injustiça dizer que no início do governo Lula a Embrapa foi aparelhada, em referência a um possível loteamento de cargos por partidos políticos. Crestana ressaltou também que, desde o início do governo Lula, os recursos destinados à Embrapa duplicaram, passando de R$ 800 milhões em 2003 para pouco mais de R$ 1,5 bilhão neste ano. Além disso, ressaltou que o quadro de funcionários da companhia já se aproxima novamente de 10 mil empregados. "O quadro estava envelhecendo e diminuindo", disse.

Febre aftosa

O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, previu que até o final do próximo ano todo o Brasil estará livre da febre aftosa com vacinação, exceto o Estado de Santa Catarina, que já é livre sem vacinação. Com isso, Stephanes acredita que há espaço para abertura de novos mercados importadores para a carne bovina brasileira. Ele citou como exemplo o Japão, que até hoje se nega a comprar o produto alegando a presença da doença.

O ministro lembrou que é preciso melhorar e a ampliar a vacinação em parte do Nordeste, no norte do Pará e Amazonas, que possui uma produção pequena. "Com isso, as restrições dos mercados internacionais desaparecem", disse o ministro. Stephanes fez as declarações a jornalistas antes do início da cerimônia de posse do novo presidente da Embrapa.