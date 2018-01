Lula nega briga entre Palocci e Dirceu e acusa especuladores O porta-voz da Presidência da República, André Singer, disse na noite desta segunda-feira que o presidente Lula considera que as notícias sobre divergências entre o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e da Fazenda, Antonio Palocci, só podem ter partido de especuladores. "Sobre os rumores infundados, o presidente me pediu que transmitisse que os boatos sobre divergências só podem ter partido de especuladores. Ambos os ministros contam com sua irrestrita confiança e vêm cuidando de suas áreas com competência", afirmou. Questionado sobre a chegada do boato de saída de Palocci também aos mercados europeu e norte-americano, o porta-voz evitou fazer comentários.