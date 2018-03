Lula nega estudo para taxar entrada de dólares O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, em entrevista no município de Cabrobó, em Pernambuco, que o governo não estuda a retomada da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na entrada de dólares no País. "Essa coisa de economia a gente não pode falar. Estou há três dias viajando. E não tem nenhuma previsão de fazer taxação alguma", declarou o presidente. Ante a insistência de repórteres, Lula disse que é "muito cuidadoso" em relação a assuntos econômicos e que o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, "é muito responsável".