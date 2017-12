Lula nomeia nova diretoria para o Banco Central O Diário Oficial da União publicou em sua edição desta terça-feira decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeando Paulo Vieira da Cunha para exercer o cargo de diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, em lugar do atual diretor, Alexandre Schwartsman. O documento também prevê que Mário Magalhães Carvalho Mesquita comande a diretoria de Assuntos Especiais do BC, em lugar de Alexandre Tombini. Os dois, entretanto, não participarão da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será realizada nesta terça e quarta-feira. Os antigos executivos representarão as pastas no encontro.