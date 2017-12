Lula nomeia novo procurador-geral da Fazenda O Diário Oficial publicou em sua edição desta quinta-feira a exoneração de Manoel Felipe Rêgo Brandão do cargo de procurador-geral da Fazenda Nacional, do Ministério da Fazenda. Com o afastamento, foi nomeado para o cargo Luís Inácio Lucena Adams. As mudanças foram assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A troca já havia sido anunciada na última segunda-feira pelo ministro da pasta, Guido Mantega.