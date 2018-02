Lula orienta Lobão a ter relação cordial com Dilma O senador Edison Lobão (PMDB-MA), que assume na próxima segunda-feira o Ministério de Minas e Energia, foi recebido hoje pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, informaram funcionários do Palácio do Planalto. Em encontro com Lobão ontem à noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o orientou a manter uma relação cordial com Dilma, de acordo com esses funcionários. Dilma foi ministra de Minas e Energia no primeiro mandato de Lula e é atual coordenadora da implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da economia, no qual tem grande importância o setor de energia. A maioria dos técnicos em energia elétrica do ministério é da confiança de Dilma. Lula não quer o esvaziamento do quadro técnico dessa pasta, especialmente em um momento em que a situação dos reservatórios de água das hidrelétricas preocupa o setor energético, disseram funcionários do Planalto.