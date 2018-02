Lula: País cria 1,3 mi de empregos formais este ano

Aqui no Brasil, contrariando toda a lógica dos especialistas, este ano estamos gerando 1,3 milhão de novos empregos com carteira assinada", afirmou. Segundo Lula, "só perdemos para a China, que tem que criar 9 milhões de empregos por ano e vai criar 3 milhões, e para a Índia. Mas não dá pra comparar a gente com a China, nem com a Índia".

Segundo Lula, o dado concreto é que estão sendo criados 1,3 milhão de novos empregos neste ano de crise. "São 1,3 milhão de chefes de família levando comida pra casa, levando arroz, levando feijão e, se Deus quiser, levando um presentinho de Natal".