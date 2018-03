Lula, Palocci e Anne Krueger deixam Alvorada sem dar entrevista O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e a vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger, deixaram o Palácio da Alvorada, onde se encontraram esta tarde, sem dar entrevistas. Depois de chegarem no mesmo carro, Palocci e Krueger deixaram o Alvorada em veículos diferentes. Às 16h30, a vice-diretora-gerente do fundo dará entrevista coletiva à imprensa. Lula, por sua vez, segue para o Palácio do Planalto. Na sua agenda oficial desta tarde consta apenas uma audiência com o presidente do PL, deputado Valdemar Costa Neto (SP), às 17h.