Lula, Palocci e Dirceu no anúncio de medidas para a indústria O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Antônio Palocci, da Fazenda, e José Dirceu, da Casa Civil, entre outros, participam da cerimônia de lançamento da nova política industrial, às 11 horas, na sede da Confederação Nacional da Indústria. Ainda hoje, Lula falará por telefone, com os presidentes de Moçambique, Joaquim Chissano, e do Peru, Alejandro Toledo. A agenda prevê também audiência ao ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Didie Opertty, e reunião com o deputado Miro Teixeira, que está deixando a função de líder do governo na Câmara.