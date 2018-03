Lula participa amanhã da abertura da XI Unctad O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja hoje para São Paulo. Amanhã ele participa, às 9 horas, da cerimônia de abertura da sessão inaugural da XI Unctad, a Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento. Ainda no Anhembi, Lula participará do debate "A Nova Geografia do Comércio: cooperação Sul-Sul em um mundo cada vez mais interdependente". Às 13 horas, o presidente e a primeira-dama Marisa Letícia oferecem almoço em homenagem aos chefes de Estado e de Governo da XI Unctad e aos secretários gerais das Nações Unidas. À tarde, Lula tem reuniões agendadas com os presidentes do Paraguai, Nicanor Duarte; da Bolívia, Carlos Mesa; do Uruguai, Jorge Batlle; e da Venezuela, Hugo Chavez. Também encontra-se com o secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan. Às 18 horas, Lula participa da cerimônia de abertura formal da Urbis 2004 ? Feira e Congresso Internacional de Cidades, no pavilhão branco do Expo Center Norte. Na terça-feira, a agenda do presidente começa às 9 horas com um encontro de trabalho com o presidente eleito da República Dominicana, Leonel Fernandez, no gabinete presidencial do Palácio de Convenções do Anhembi. O presidente brasileiro também tem agendados encontros com o presidente de Uganda, Yoweri Koguta Museveni, e o presidente da União Parlamentar, Sérgio Paez Verdugo. Também está prevista, mas a confirmar, uma reunião com o presidente cubano Fidel Castro. Às 10 horas, Lula participa de mesa redonda de alto nível sobre formas inovadoras de financiamento ao desenvolvimento. O seu retorno à Brasília está previsto para o início da tarde de terça-feira. As informações são da Agência Brasil.