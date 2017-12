Lula participa da inauguração de fábrica da Veracel, na BA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Santa Cruz de Cabrália, na Bahia, para a inauguração da fábrica de celulose Veracel. No projeto foram investidos R$ 3,6 bilhões, 40% dos quais financiados pelo BNDES. A fábrica terá capacidade para produzir 900 mil toneladas de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto por ano, basicamente destinada ao mercado externo, podendo render US$ 530 milhões de divisas anuais. A nova fábrica deverá proporcionar a criação de 2.000 empregos diretos. Entretanto, não há números sobre pessoas que perderam o emprego nas pequenas propriedades em volta da indústria compradas para implantação de projetos de reflorestamento de eucaliptos. Lula está acompanhado nesta visita pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto. Após visita à fábrica, o presidente seguirá para o assentamento Lulão, também em Santa Cruz de Cabrália, distante 60 Km da fábrica da Veracel.