Lula participa de eventos da Reunião de Cúpula do Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no o parque metalúrgico da Universidade Federal de Ouro Preto e, junto com os presidente da Argentina, Nestor Kirchner; do Uruguai, Jorge Battle; e do Paraguai, Nicanor Duarte lançou os carimbos comemorativos da 27ª Reunião de Cúpula do Mercosul que ocorre na cidade. Logo depois, eles seguiram para a reunião do Conselho do Mercado Comum, que tem a presença dos presidentes dos Estados membros, associados e convidados. A programação está atrasada em 50 minutos. O presidente brasileiro fará o discurso de abertura da Reunião de Cúpula do Mercosul, no Centro de Convenções de Ouro Preto. Os presidentes deverão ficar reunidos até por volta de 13h00. Em seguida, posam para a foto oficial e participam de almoço. O ingresso de Colômbia, Equador e Venezuela como novos membros associados deverá ser um dos destaques da reunião de hoje. Outros destaques são a criação do Parlamento do Mercosul, a ser instalado até 2006; a criação do Fundo de Convergência Estrutural, que ajudará as economias menores do bloco; o acordo para eliminação da dupla cobrança dos Impostos de Importação consolidados na Tarifa Externa Comum (TEC) e os acordos comerciais com a Índia e os países da África austral. O presidente Lula deverá ressaltar, em seu discurso, a expansão do Mercosul e o interesse de outros países em negociar com o bloco. Mercosul-Canadá Em janeiro, começam as negociações de um acordo Mercosul-Canadá, que deverá seguir os moldes do acordo com o México. Em abril, serão iniciados os entendimentos com os países do Caribe.