Lula participa de reunião fechada na Venezuela O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou às 13h15 (horário de Brasília) ao aeroporto de Isla Margarita, na Venezuela, onde vai participar da 1ª Cúpula Energética Sul-Americana, terá por volta das 17 horas um encontro a portas fechadas com os chefes de Estado participantes. Lula chegou à Venezuela no antigo avião da Presidência da República conhecido como "Sucatão", trazendo de carona o presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, que também participa do encontro de cúpula. Nesta manhã, Lula indicou, no programa de rádio Café com o Presidente, que vai cobrar do presidente venezuelano, Hugo Chávez, explicações sobre as declarações dele contra o plano do Brasil de expandir a produção de etanol em parceria com os Estados Unidos. Além da divergência sobre essa questão, a reunião deverá ser marcada por um impasse entre Chávez e a presidente do Chile, Michele Bachelet, em torno da manifestação do Senado chileno contra a decisão da Venezuela de não prorrogar a concessão para a emissora privada RCTV (Rádio Caracas Televisión), à qual o presidente venezuelano acusa de golpismo. A reunião de cúpula deverá se concentrar na discussão da integração energética, projeto dos países sul-americanos que têm como um dos pontos centrais a construção do chamado Gasoduto do Sul, que levaria o gás da Bacia Mariscal Sucre, no Norte da Venezuela, ao Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.