Lula participa nesta sexta de feirão da casa própria O porta-voz da Presidência da República, Andre Singer, informou nesta quinta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na sexta-feira pela manhã, em São Paulo, da Abertura do feirão Caixa da Casa Própria. A Caixa Econômica Federal apresentará no evento 43 mil imóveis para financiamento. Singer destacou que entre janeiro e abril deste ano a Caixa liberou R$3,5 bilhões de recursos para financiamento da casa própria de 51 mil famílias de diferentes rendas. No mesmo período do ano passado, o total de recursos liberado havia sido de R$1,6 bilhão. "Os números mostram crescimento importante na área da construção este ano", ressaltou. Na última quarta-feira, Lula assinou medida provisória 292, que regulariza imóveis construídos em áreas da União. Singer afirmou que a medida é importante na visão do governo pois facilita a regularização de lotes ocupados por pessoas de baixa renda e isenta essas famílias de taxas de regularização.