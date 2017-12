Lula pede a bancos agilidade para liberar crédito O presidente interino do Banco do Nordeste do Brasil, Pedro Eugênio Cabral, informou que na reunião de hoje com os presidentes dos bancos oficiais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os processos de liberação de financiamento sejam feitos com mais rapidez. Na introdução que fez no início da reunião, o presidente, segundo relato de Cabral, disse que o País está vivendo um momento muito importante, com a retomada do crescimento e que os bancos poderiam atuar como "alavancadores" do desenvolvimento, financiando produção e infra-estrutura. Ele pediu também mais agilidade na liberação de crédito para a agricultura familiar e mais dinheiro para microcrédito, tanto para a produção quanto para o consumidor. Neste ano, o Banco do Nordeste já ofereceu financiamentos de R$ 1,4 bilhão. A meta para o ano é de R$ 3 bilhões. Na avaliação de Cabral a meta será cumprida, porque já existe R$ 1,7 bilhão de projetos em avaliação no banco. No ano passado, o banco financiou R$ 1 bilhão.