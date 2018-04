Lula pede o fim da ''ditadura'' das agências de risco O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu ontem o fim da "ditadura" das agências de classificação de risco, durante o encontro entre os líderes do G-8 (grupo das sete economias mais industrializadas e a Rússia) e do G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul). Segundo o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, Lula argumentou que as consultorias privadas de rating estão mais permeáveis a interesses econômicos e expôs sua convicção de que poderiam ser substituídas por agências públicas que, a seu ver, são mais isentas para qualificar o risco. Não se trata do primeiro ataque de Lula às agências. Desde o ano passado, em vários discursos, o presidente vem criticando duramente o fato de várias delas terem mantido classificações mais favoráveis à economia americana, mesmo depois do estouro da crise financeira que teve epicentro no país. Sua ponderação, entretanto, não figurou no documento final do encontro do G-8 e do G-5. Diante de uma plateia mais eclética, Lula omitiu uma das propostas que defendeu com entusiasmo até a cúpula dos Brics, em junho, na Rússia - a eliminação do dólar como moeda internacional de referência. O presidente mencionou, discretamente, o empenho de seu governo para que seja adotado o mecanismo de comércio em moeda local com países como China, Índia e os vizinhos sul-americanos - alternativa que, a rigor, tem potencial de substituir o dólar nas trocas entre esses parceiros. Marco Aurélio explicou que Lula acredita, neste momento, que o tema não pode ser colocado em plano retórico nem discutido por chefes de Estado. A questão teria de ser discutida em nível técnico, com vistas a um plano de longo prazo para a adoção de um novo padrão. O chanceler Celso Amorim, um entusiasta do tema, relatou que, durante a discussão, um membro do G-8 - supostamente, a Rússia - fez referência indireta à proposta.