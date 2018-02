Lula pede redução de impostos sobre material escolar

Mantega afirmou que as medidas de redução de impostos anunciadas ontem e hoje visam ao aumento dos investimentos no País. "O que estamos dizendo é para que as empresas invistam no Brasil, que haverá mercado. É este o sinal que estamos dando", disse o ministro, em entrevista coletiva.

Na avaliação de Mantega, este é o momento mais adequado para o anúncio, pois é quando os empresários decidem a respeito dos investimentos. Segundo ele, a competição internacional se acirrará e vários países que passam por um problema de capacidade ociosa estão em busca de mercados atraentes. "Estamos de olho no investimento", resumiu.

Para Mantega, o consumo no País já atingiu um patamar adequado, após os impactos da crise financeira internacional, mas os investimentos ainda não mostraram uma recuperação total. "Os investimentos são a base do crescimento, mas demoram mais para se recuperar", disse.