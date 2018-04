Lula pode definir situação do BNDES nesta quarta O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve definir nesta quarta-feira, 18, a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O encontro com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, previsto na semana passada, acontecerá somente nesta quarta, depois do retorno do presidente da viagem a Venezuela. O despacho está marcado para as 16 horas, de acordo com agenda distribuída pela Secretaria e Imprensa da Presidência da República. Miguel Jorge quer substituir o atual presidente, Demian Fiocca, pelo ex-colega do Banco Santander, Gustavo Murgel. Mas há outros nomes indicados. Entre eles o do economista Luciano Coutinho, que conta com a simpatia do presidente.