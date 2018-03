Lula pode indicar economista da UFMG para conselho do Cade

O economista Ricardo Machado Ruiz, atualmente professor da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), poderá substituir o ex-integrante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Paulo Furquim de Azevedo. Furquim deixou o cargo de conselheiro no último dia 18 de setembro.

A indicação de Ruiz está sendo analisada pela Casa Civil da Presidência da República e pode ser enviada nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para votação da Comissão Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo fontes do governo ouvidas pela Agência Estado, o nome tem apoio das Secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae) e Direito Econômico (SDE) e também dos conselheiros do Cade. Ruiz fez mestrado em economia na Unicamp, onde teve o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, como orientador de sua tese. Ruiz tem ainda doutorado na mesma área nos Estados Unidos, na New School for Social Research e possui vasto currículo acadêmico.