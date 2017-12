Lula prega união econômica entre países em desenvolvimento O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repetiu hoje, no seu primeiro discurso na viagem ao Oriente Médio, a necessidade da parceria entre os países em desenvolvimento para solução de seus próprios problemas. Ao lado do presidente da Síria, Bachar al Assad, Lula afirmou a empresários dos dois países que participavam do seminário Síria-Brasil: Comércio e Investimento que os frutos de uma parceria entre os dois países somente serão duradouros se estiverem ancorados no aumento das trocas de bens e serviços e da injeção de capitais de lado a lado. "Países como a Síria e o Brasil e os continentes da América do Sul e da Arábia não podem ficar, no século XXI, esperando ser descobertos pelos países mais ricos", afirmou Lula, falando de improviso ao término do discurso. Segundo ele, os países em desenvolvimento devem comprometer-se com uma nova lógica de intensificação do comércio entre eles. Ele citou a política Sul-Sul, como exemplo de uma iniciativa nessa linha, e mencionou a formação do Grupo dos 20, que uniu os países exportadores e importadores agrícolas contrários à posição dos Estados Unidos e da União Européia sobre agricultura, na Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio. Furlan anuncia parceria de empresa brasileira e síria Lula inicia em Damasco seu tour pelo Oriente Médio Lula quer empresas brasileiras na reconstrução da Síria Presidente declara apoio ao acordo de Genebra