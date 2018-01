Lula prevê que biodiesel substituirá importação de petróleo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, previu hoje, ao inaugurar a usina de biodiesel Soyminas, em Cássia, Minas Gerais, que o Brasil, em futuro próximo, deixará de importar petróleo para retirar óleo diesel. Em discurso a cerca de 300 pessoas, Lula disse, em tom exaltado, que o biodiesel tornará "definitivamente" o Brasil um país independente. "Estamos dando um sinal ao mundo de que num futuro bem próximo o petróleo não será motivo de guerra", afirmou. Segundo o presidente, é plenamente possível produzir combustível de uma fonte renovável, que se planta e se colhe sem riscos de produção. Lula destacou que o biodiesel é uma proposta importante para melhorar a situação econômica do País. O presidente já está retornando a Brasília. País economizará US$ 425 milhões, diz Dilma Já ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff - que acompanhou Lula na inauguração da usina -, disse que o Brasil vai economizar, ainda este ano, US$ 425 milhões com a adição de 2% de biodiesel ao óleo diesel, com a conseqüente redução da importação de petróleo. Ela ponderou, no entanto, que a médio prazo não haverá redução do preço do diesel para o consumidor final. Além da ministra, acompanharam o presidente os ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues; do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rossetto; e do Turismo, Walfrido Mares Guia.