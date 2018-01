Lula prevê superávit comercial de US$ 30 bi neste ano O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em discurso no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que o País avança para um superávit comercial recorde este ano, superior a US$ 30 bilhões. Até julho, o saldo acumulado é de US$ 18,5 bilhões. O presidente destacou ainda que o acordo obtido semana passada na Organização Mundial do Comércio (OMC), que prevê cortes nos subsídios agrícolas dos países ricos, "poderá elevar em US$ 10 bilhões de dólares, ou mais, as vendas brasileiras num certo prazo". O presidente ressaltou ainda que o Brasil deverá ter "um ganho inédito em contas correntes, possivelmente, de US$ 6 bilhões de dólares até dezembro."