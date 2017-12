Lula promete espetáculo do crescimento em 2005 e 2006 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje em discurso de inauguração do terceiro terminal de cargas do aeroporto de Manaus que "quem ficou surpreso com o crescimento da economia em 2004 vai ficar ainda mais surpreso com 2005 e ainda mais com 2006". Molhado de suor por causa do forte calor, Lula afirmou que ainda não fez tudo o que queria, mas ressaltou que plantou a base. "A semente é boa e o broto que está nascendo dessa semente dá sinais de uma árvore muito vigorosa". Ele aproveitou a cerimônia para sancionar projeto de lei de conversão da medida provisória 202, aprovada no Congresso, que reduziu a alíquota do PIS/Cofins para a zona franca. Com a medida, uma reivindicação do empresariado local, a zona franca recebe componentes nacionais e importados com alíquota zero, sem direito a crédito, e na venda desses produtos pratica alíquota 3,65% do PIS/Cofins.