Lula promete investir em transporte, diz entidade do setor O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou animada a maioria dos representantes de caminhoneiros e transportadoras, com quem esteve reunido por quase duas horas, no Palácio do Planalto. Segundo o presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, Geraldo Vianna, Lula prometeu mais recursos para investimentos no setor e disse que isso é uma necessidade para garantir o crescimento satisfatório da economia no próximo ano. Ele teria dito, segundo relato de participantes, que os empresários vão se surpreender com o crescimento do País neste ano e que todo o governo tem consciência de que é necessário acelerar a recuperação das estradas para evitar problemas na economia em 2005. Lula, no entanto, não citou fontes específicas de recursos e, portanto, não prometeu a liberação de recursos da Cide, solicitada pelos transportadores. O presidente, segundo Vianna, teria dito que seria "irresponsabilidade" fazer essa promessa.