Lula promete medidas para crescimento até final do ano Depois de dizer que está cansado de previsões sobre o crescimento da economia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu nesta sexta-feira enviar um pacote de medidas para o Congresso Nacional até o dia 31 de dezembro, para que o Brasil possa retomar o seu crescimento. Após a cerimônia de comemoração dos 50 anos de inauguração da fábrica da Mercedes-Benz no Brasil, Lula disse que as medidas são de desoneração tributária e de redução dos entraves existentes na legislação brasileira. Na sua avaliação, é fundamental corrigir os problemas decorrentes da atual legislação. "Estamos trabalhando com todos os ministérios numa forte política de desoneração, porque temos muitos problemas no Brasil que são entraves criados por nós mesmos." E fez um mea-culpa: "Quando fui deputado (federal), certamente, ajudei a criar uma série de entraves." Ele destaca que, por causa destes problemas de legislação, o seu governo está conversando com vários setores para discutir não apenas a desoneração tributária para muitos produtos, mas também a desobstrução de entraves previstos na legislação. "Vamos desobstruir as relações com o Ministério Público e com os institutos de meio ambiente", exemplificou. Ao dizer que pretende preparar essas medidas até o final do ano, Lula destacou que a idéia é anunciá-las no seu segundo mandato. "Precisamos mudar a legislação que impede o Brasil de crescer. Em vez de ficar sempre criticando, precisamos saber como destravar", reiterou. E complementou: "Eu acho que este problema não é só do presidente, é um problema do País. Por isso, precisamos juntar todas as forças políticas para fazer as mudanças necessárias". Ao exemplificar os problemas de legislação que existem no País, Lula citou o Ibama: "Você impõe uma lei, na qual o funcionário do Ibama que der o licenciamento (ambiental) pode ter os seus bens indisponibilizados, caso seja questionado judicialmente. Portanto, você está coagindo um cidadão a não fazer a liberação do licenciamento prévio", argumentou. "Investir no Brasil é garantia de lucro" O presidente conclamou os empresários estrangeiros a investirem no Brasil. "Espero que a direção mundial da DaimlerChrysler continue a confiar no governo brasileiro, no mercado brasileiro e nos trabalhadores brasileiros. Invistam aqui, porque investir no Brasil é garantia de lucro, nos outros países, eu já não sei. Por isso, invistam aqui", disse. No discurso, o presidente citou que os focos que irão nortear o seu segundo mandato na Presidência do Brasil são desenvolvimento, distribuição de renda e educação de qualidade. Aplaudido pelos funcionários da empresa, Lula agradeceu a confiança dos trabalhadores que lhe proporcionaram o segundo mandato na Presidência do Brasil e agradeceu aos dirigentes alemães da empresa, que, segundo ele, acreditaram no Brasil e em seus trabalhadores. No evento, estavam presentes o presidente mundial da DaimlerChrysler (empresa que detém a marca Mercedes-Benz), Dieter Zetsche, do presidente da empresa no Brasil, Gero Herrmann, e de outros dirigentes, além dos ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Discurso político Lula evocou também os nomes dos ex-presidentes brasileiros Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Segundo ele, esses dois estadistas propiciaram ao País um salto no desenvolvimento econômico. No inicio do pronunciamento, Lula brincou com a platéia, dizendo que a Mercedes-Benz já virou um nome popular no Brasil. "Mas nem sempre temos acesso a seus carros, porque nem sempre é popular o preço da estrela", disse, numa referência à logomarca da companhia. Ainda num tom descontraído, o presidente disse que a popular frase de sua campanha, "deixa o homem trabalhar", pertence à alma do povo brasileiro. "Deixa o homem trabalhar vale para cada um de vocês, para cada homem e cada mulher", declarou. Segundo ele, não há duvidas de que o jeito de ser do brasileiro permitiu a criação "de um povo fantasticamente alegre até nos momentos de desgraça". O petista afirmou também que valeu a pena ter sido metalúrgico e presidente do sindicato da categoria. "Isto porque este sindicato conseguiu fazer um presidente da República, e um ministro do Trabalho", emendou. Depois do encerramento da cerimônia, que contou com a participação de Lula, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó realizou um show para os trabalhadores. Após a visita à Mercedes-Benz, o presidente seguiu para a sua residência em São Bernardo do Campo.