Lula promete novos marcos regulatórios para fevereiro A uma plateia de empreiteiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu novos marcos regulatórios, principalmente na área de infraestrutura, e criticou os entraves jurídicos e ambientais para a setor da construção pesada. "Junto com a proposta do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), pretendo apresentar em fevereiro do próximo ano novos marcos regulatórios", disse Lula, durante comemoração dos 50 anos do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada (Sinicon).