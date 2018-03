Lula promete R$ 5,4 bilhões para agricultura familiar O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em discurso na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), em Brasília, o repasse de R$ 5,4 bilhões para agricultura familiar para a safra 2003/2004. Segundo ele, a maior parte desses recursos deverá ser repassada ainda este ano. Na oitava edição do "Grito da Terra, Brasil" - que tem por objetivo apresentar as reivindicações dos trabalhadores na agricultura ao governo -, Lula prometeu, também, agilizar a concessão de créditos destinados a pequenos agricultores por bancos de financiamento como o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Ele destacou que nenhum governo liberou para pequenos agricultores tantos recursos quanto os que serão liberados no dele. Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário mostra que, na safra 2002/2003, o governo passado anunciou que investiria R$ 4,2 bilhões, mas só liberou R$ 2,2 bilhões. No encontro com os trabalhadores rurais, Lula disse, também, que pretende assentar todas as famílias de sem-terra acampadas hoje no País. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário dão conta de que esse número chega a 60 mil. "Precisamos ter um pouquinho mais paciência, porque vamos assentar todas as pessoas que estão acampadas no País", afirmou Lula. "Sabemos quantas são, onde estão acampadas e conhecemos os líderes dos movimentos".