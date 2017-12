Lula propõe área de livre comércio para G-20 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje, em reunião com representantes do G-20, no Palácio do Planalto, a criação de uma área de livre comércio entre as nações do grupo, aberta a outros países na mesma situação de desenvolvimento. Em pronunciamento, ele anunciou que apresentará essa proposta no próximo ano, durante a reunião da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, a ser realizada em São Paulo. "Creio que podemos ser mais ousados entre os países em desenvolvimento e pensar no lançamento de uma área de livre comércio", afirmou. "Afinal, muitos dos nossos países já estão engajados individual e coletivamente em processos desse tipo, na América do Sul, na África e na Ásia. Ao criticar os subsídios agrícolas e as regras comerciais impostas pelos países ricos, Lula disse que os membros do G-20 já se articulam em seus continentes para o fim de barreiras comerciais entre os países. Ele ressaltou que os integrantes do Mercosul, por exemplo, já estão em negociação com a Índia e a África do Sul. Lula salientou que é preciso regras mais justas de negociação que possam traduzir-se em benefícios reais para a população mais pobre. Ele ressaltou que o G-20 já conseguiu importantes vitórias em rodadas comerciais, no processo de mudança das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). O presidente argumentou, em seu pronunciamento, que os países do G-20 representam 22% da produção agrícola mundial e contam com 70% dos agricultores de todo o mundo. Na área do G-20, segundo dados apresentados por Lula, vive 60% da população do Planeta. Por isso, segundo ele, esses países têm legitimidade para propor mudanças nas regras do comércio internacional. Proposta não é irrealista O assessor para Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio García, disse que o governo não está virando as costas para a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) ao propor um livre comércio do G-20. "Pelo contrário, é uma ação que reforça, inclusive", afirmou. Segundo García, a proposta apresentada pelo presidente Lula não é irrealista, apesar dos entraves na implantação do Mercosul e da Alca e nas rodadas de discussões da Organização Mundial do Comércio. Ele disse que o avanço das negociações dos países pobres pode facilitar o acordo com os Estados Unidos para criação da Alca e ressaltou que a política externa brasileira continua priorizando o Mercosul, em especial a "aliança estratégica" com a Argentina.