Lula propõe fundo mundial contra a miséria e a fome O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro discurso em encontro internacional, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, propôs a formação de um fundo internacional para o combate à miséria e à fome nos países do terceiro mundo, constituído pelos países do G7 e apoiado por grandes investidores internacionais. "Isso porque é longo o caminho para a construção de um mundo mais justo, e a fome não pode esperar", disse Lula, para uma platéia de centenas de pessoas. Ele disse que estava levando a Davos "o sentimento de esperança que tomou conta de toda a sociedade brasileira". Mercado não é o único Deus "Aqui em Davos convencionou-se dizer que hoje existe um único Deus: o mercado. Mas a liberdade de mercado pressupõe antes de tudo a liberdade e a segurança do cidadão". O presidente também mencionou a importância do combate à fome no Brasil. Lula disse que respondeu de forma serena e madura aos que desconfiaram de seus compromissos durante a campanha eleitoral. O País, segundo Lula, estabeleceu "regras econômicas claras, estáveis, e transparentes" e está combatendo implacavelmente a corrupção, mas observou que a retomada do desenvolvimento requer "a superação dos constrangimentos externos. "O Brasil tem que sair do circulo vicioso de contrair novos empréstimos para pagar os anteriores", disse o presidente. O País, disse, precisa realizar um ?extraordinário esforço para a expansão do comércio internacional, em particular das exportações". Ele salientou, no entanto, que o esforço para recuperar responsavelmente a economia brasileira não atingirá os seus objetivos sem mudanças importantes na ordem econômica mundial. ?O Brasil defende o livre comércio, mas um livre comércio que se caracterize pela reciprocidade. De nada valerá o esforço exportador que venhamos a desenvolver se os países ricos continuarem a pregar o livre comércio e a praticar o protecionismo". Ele defendeu também uma maior disciplina no fluxo dos capitais que se deslocam pelo mundo, ?ao sabor de boatos e de especulações subjetivas e sem fundamentos na realidade". Lula conclamou a comunidade internacional a combater a evasão ilegal de recursos direcionados aos paraísos fiscais. Dez anos após a queda do muro de Berlim, disse, "ainda persistem muros que separam os que comem dos famintos, e os que trabalham dos desempregados". Contra a guerra de Bush Numa clara alusão à determinação do governo Bush de ir à guerra contra o Iraque, o presidente brasileiro ressaltou que a política externa brasileira está firmemente "orientada para a busca da paz, da solução negociada, dos conflitos internacionais e pela defesa intransigente de seus interesses nacionais". Segundo Lula, "a paz não é só um objetivo moral, mas um imperativo de racionalidade". Defendeu que as controvérsias internacionais sejam solucionadas por vias pacíficas e sob a égide das Nações Unidas. Ele explicou que o projeto nacional do País não é xenófobo, mas sim universalista, e pediu aos participantes do Fórum a não ficarem "indefinidamente esperando sinais para mudar de atitude em relação" ao Brasil e aos países em desenvolvimento. ?O Brasil se sente no direito e no dever de dirigir aos participantes do Fórum de Davos um apelo ao bom senso".