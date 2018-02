Lula propôs a Bush encontro em abril sobre Doha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou hoje, por volta das 16h30, para o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e propôs um encontro dos dois em abril, na Europa, para discutir a retomada das negociações sobre a Rodada Doha, informou o porta-voz do Palácio do Planalto, Marcelo Baumbach. Segundo o porta-voz, Bush respondeu a Lula que fará uma avaliação dessa possibilidade, pois justamente em abril estará na Europa para uma visita à Romênia. Baumbach informou que o encontro com Bush poderá ter ainda outros participantes e ser realizado em Londres, onde Lula estará fazendo uma conferência sobre governança, também em abril. O porta-voz disse que, no telefonema de hoje, os dois presidentes não conversaram sobre a crise econômica e a sucessão presidencial nos Estados Unidos. Lula, segundo Baumbach, pediu a Bush a prorrogação de uma lei que garante benefícios tarifários à Bolívia em um programa sobre combate a drogas. E Lula pediu que Bush receba nos Estados Unidos, em março, participantes de um fórum empresarial Brasil-Estados Unidos.