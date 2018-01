Lula quer aumentar competitividade dos produtos brasileiros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conclamou os empresários a fazerem um "pacto de brasilidade" para tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Em encontro nesta manhã, promovido pela Associação Brasileira de Indústrias do Café, em um hotel em Brasília, Lula disse que é necessário que governo e empresários se juntem em todas as frentes para colocar o produto brasileiro no mercado mundial. Ele citou a viagem que fará a Tokyo, no fim de maio, onde pretende mostrar o álcool etanol brasileiro que pode ser utilizado como combustível alternativo. Lula defendeu que é necessário mostrar que governo e indústria estão unidos. "Temos que falar a mesma linguagem. E quem destoar não vai viajar", afirmou o presidente. Ele disse também que é necessário que os brasileiros acreditem em sua capacidade e em seus produtos. "Temos de escarafunchar, cavucar", afirmou, referindo-se a abertura de novos mercados. "Se nós acreditamos que temos competência para ganhar, teremos mais facilidade de fazer com que os outros acreditem em nós", afirmou. "Nunca ouvi ninguém dizer que a sua mulher é feia, ou que o marido é feio. Se não dizemos essas coisas íntimas para nos preservar, porque não casamos de vez com o nosso país e passamos a falar vem dele em todos os lugares?" indagou. O presidente disse também que é preciso não apenas tornar o Brasil mais competitivo na área da cafeicultura, mas também provar que o País produz o melhor café do mundo. "A cafeicultura brasileira não é uma aventura", afirmou. Proteção contra intempéries Ele defendeu a necessidade de se criar mecanismos de proteção para enfrentar as intempéries, lembrando que a agricultura é uma atividade de risco. Lula disse também que é preciso agir de forma profissional e não amadora. "Tenham em mim o apoio irrestrito para que a gente não veja nunca mais no País centenas de produtores cortando seus cafezais, porque não acreditam mais nessa lavoura", disse. Segundo o presidente, o País tem que se preparar para enfrentar adversários e comparou essa disputa a clássicos do futebol, como São Paulo e Corinthians, Vasco e Flamengo. "Todo mundo sabe, nego pisa na canela". Ele citou o exemplo da carne brasileira que, segundo Lula, vai enfrentar problemas por ter se colocado como maior exportador do produto. "Estamos ganhando parte do mercado mundial. Isso coloca muita gente de orelha em pé. Não existe saída individual", disse o presidente, ao conclamar a união dos empresários.