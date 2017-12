Lula quer construir oásis no Nordeste, diz Financial Times O presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja construir um "oásis" no Nordeste para conter a migração dos habitantes da região para outras áreas do País, afirma hoje o Financial Times. O jornal britânico lembra que há meio século, as mesmas condições difícieis de vida que ainda caracterizam o Nordeste levaram Lula a abandonar a região numa "jornada épica de 13 dias no traseira de um caminhão" para São Paulo. "Agora, como presidente do Brasil, ela planeja ajudar a encerrar uma das maiores migrações do mundo através da construção de centenas de quilômetros de canais para levar água dos 2800 quilômetros do Rio São Francisco para a região", disse o FT. "A concorrência para isso, o maior projeto de obra pública do mandato de quatro anos de Lula, está programada para janeiro."