Lula quer gás de cozinha mais barato para baixa renda

O Ministério da Fazenda está fazendo as contas para conceder o vale gás, de R$ 10, que o governo deve autorizar para as famílias de baixa renda, segundo fontes do governo, ouvidas pela Agência Estado. Essa é a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reclamado do peso do preço do gás nas despesas mensais da população de renda mais baixa.

A ideia é conceder o benefício ainda este ano. Há no entanto resistências na área do Ministério da Fazenda na concessão do vale gás, principalmente do Tesouro Nacional, que é quem vai financiar o benefício. O Ministério da Fazenda tem preferência em conceder benefícios em outras áreas, como a desoneração da folha de pagamento das empresas. Mas como é uma determinação do presidente, o vale gás será concedido.