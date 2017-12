Lula quer reduzir preço do gás, diz Cunha Lima O governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, disse hoje, que no encontro de ontem à noite com alguns governadores, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou a vontade de reduzir o preço do gás de cozinha. Na última segunda-feira, a ministra de Minas e Energia, Dilma Roussef, e o presidente da Petrobrás, José Eduardo Dutra, informaram que por enquanto não seria possível a redução do GLP, porque o preço do produto ficou sem reajuste por algum tempo, apesar dos preços externos terem subido. Ambos disseram que uma redução no preço do gás de cozinha, no futuro, só ocorrerá se for mantida a tendência de queda dos preços externos. Ainda segundo relato de Cunha Lima, Lula demonstrou "euforia" pela descoberta de novo poço de gás no litoral paulista. Cunha Lima está no Palácio do Planalto para uma audiência com o ministro-chefe da Casa CVivil, José Dirceu.