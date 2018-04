Lula quer saber por que Chávez é contra a produção de álcool O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 16, em seu programa de rádio semanal, Café com o Presidente, que espera discutir com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, quais as razões que o levam a criticar a produção de álcool, durante a Cúpula de Energia da Comunidade da América do Sul. "Eu não sei qual é a base técnica ou científica das críticas ainda. Eu espero que tenhamos oportunidade de discutir um pouco esse assunto", disse Lula, que sabe também que houve críticas do presidente de Cuba, Fidel Castro, sobre a produção de álcool, que pode ocupar, com a cana de açúcar, áreas de plantio de alimentos. "Obviamente, nós temos uma imensidão de um território, não apenas no Brasil, mas em todos os países da América do Sul, na África, que poderão tranqüilamente combinar a produção de oleaginosa para produzir o biodiesel, de cana para produzir o etanol, e ao mesmo tempo, produzir alimento", afirmou Lula. Ele defendeu a racionalidade: "O que nós precisamos é ser racionais, trabalhar com muito cuidado nisso, obviamente que nós temos de ter uma política de Estado orientando onde vai ser produzido, que tipo de coisa vai ser utilizada. E isso nós estamos tratando com o maior carinho, pelo menos, no caso do Brasil, nós não temos essa preocupação". Lula chega à Venezuela nesta segunda-feira, onde participa da Cúpula de Energia. De acordo com o presidente, "o Brasil tem mostrado uma preocupação com a integração da América do Sul, e o item energia é um dos principais para que haja uma integração efetiva na América do Sul". "O Brasil é um país que tem o privilégio de ter fronteira com dez países da América do Sul, só não temos fronteiras com o Equador e com o Chile. Portanto, precisamos estabelecer uma política de integração capaz de um país ajudar a suprir as dificuldade do outro no que diz respeito à energia. Por exemplo, na Bolívia, nós temos muito gás, na Venezuela, nós temos muito gás. Nós temos outros países que têm petróleo, como o Peru, como a Colômbia, como o Equador. A Venezuela tem muito petróleo. Nós estamos presentes em todos esses países", disse. O presidente também anunciou que o Brasil está construindo parcerias em energia elétrica, gás, biodiesel e etanol. "Nós queremos fazer uma integração para que nenhum país da América do Sul sofra qualquer crise por falta de abastecimento de energia, seja elétrica ou seja combustível. Isso leva a que nós tenhamos estabelecido um calendário", disse o presidente. "Esse é o primeiro tema importante que vai envolver todos os presidentes e os ministros que já foram no domingo para avançar a discussão. E a nossa idéia é que a gente possa, primeiro, ter um diagnóstico correto da dificuldade de cada país na questão energética. Com esse diagnóstico correto na mão, nós então apresentarmos uma proposta do que fazer conjuntamente, onde arrumar dinheiro, qual projeto que nós vamos ter para que a gente tenha uma integração", declarou Lula.