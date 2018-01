Lula reafirma responsabilidade fiscal e controle da inflação O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, no encerramento da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que o governo não vai abrir mão da responsabilidade fiscal e do controle da inflação. Mas, segundo o presidente, o seu governo fará engenharia de política econômica necessária para fazer o País crescer mais. Lula repetiu que é preciso destravar o País politicamente, em algumas legislações, na burocracia e na economia para que o Brasil possa crescer na faixa de 5% ao ano em média a partir de 2007. "Não fizemos tudo, mas fizemos o que estava ao nosso alcance e podemos dizer que estamos prontos para dar o próximo passo." O presidente lembrou que iniciou sua gestão com o país "quebrado" e que trabalhou sem fazer loucuras para que o país tivesse hoje uma situação melhor. O presidente disse que sua maior preocupação neste momento é com o destravamento que possa elevar a capacidade de investimento no País. Ele lembrou que está discutindo esse assunto com várias áreas do governo há cerca de 20 dias. Ao ser questionado se o destravamento passaria por uma mudança na legislação ambiental, o presidente disse que não se trata de alterar a atual legislação em vigor. "Temos muitas coisas que precisamos ver para destravar o País. Nós precisamos ver desde a burocracia interna do governo até o papel de cada instituição que tem a ver com os projetos de desenvolvimento do País", afirmou. Ele lembrou que quando o governo decide fazer uma estrada, sofre a interferência de "quinhentas coisas". "Não é apenas o governo que interfere nessa estrada", disse. Para o presidente da República, é necessário encontrar mecanismos para decidir sobre os principais projetos que o Brasil não pode prescindir. Segundo Lula, é em torno desses projetos que é possível construir a possibilidade de fazê-los com agilidade. Encontros marcados O presidente afirmou que começará a se reunir, a partir da próxima semana, com vários setores da economia para discutir o desenvolvimento econômico e as medidas necessárias para desobstruir a economia. De acordo com ele, o governo tentará fazer com outros setores da economia o que já foi feito com o setor da construção civil, "mas sem desatino e sem criar fragilidades". A idéia, segundo Lula, é partir do padrão de estabilidade que foi criado no primeiro mandato. Especificamente sobre a agricultura, Lula disse que o setor não está mais "tão sofrido" como anteriormente, acrescentando ser difícil imaginar o impacto na agricultura do metanol e do biocombustível. Ainda no encerramento da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Lula disse esperar um salto de qualidade na indústria, acrescentando que o governo fará o que estiver ao seu alcance para que isso aconteça. "Mas não faremos gestos de irresponsabilidade", acrescentou.