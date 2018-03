Lula reafirma seu compromisso de combate à fome O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou sua participação na abertura da 11ª Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad), em São Paulo, reafirmando seu compromisso de vida com o combate à fome. "E esse objetivo constitui prioridade do meu governo, tanto no plano interno, como no externo", insistiu. Lula disse que está convidando líderes mundiais para discutir, em 20 de setembro, em Nova York, os mecanismos para o combate da fome e da pobreza em caráter mundial. "Queremos uma parceria entre governos, a ONU, instituições regionais e internacionais, o setor privado e organizações não governamentais", afirmou. Ele lembrou que, ao lado dos presidentes da França, Jacques Chirac, do Chile, Ricardo Lagos, e do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, um grupo técnico foi formado para debater propostas concretas e mecanismos inovadores para obtenção de recursos para o combate à fome e à pobreza. E, durante encontro de Nova York, o grupo apresentará suas propostas a lideranças mundiais.