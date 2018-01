Lula reafirmará compromisso com política econômica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ressaltar no seminário "Brasil e Parceiros: Oportunidades de Investimentos" que ocorre nesta sexta-feira, em São Paulo, o seu compromisso em manter a política econômica conduzida pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci, segundo fonte da Presidência. O seminário, que ocorre a partir de 10 horas, no Hotel Gran Meliá, é promovido pelos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento. Desde o início do mês passado, a embaixada do Brasil em Washington distribui convites a empresários e investidores americanos. O ministro da Fazenda deverá ser um dos debatedores do seminário, assim como o chanceler Celso Amorim e os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Luiz Fernando Furlan (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e Walfrido Mares Guia (Turismo). Entre os empresários convidados para as mesas de debates estarão os presidentes da Companhia Vale do Rio Doce, Roger Agnelli; do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johanpeter; da PSA-Peugeot-Citroën, Jean-Martin Folz; e da Telmex, o mexicano Carlos Slim. Os temas escolhidos para as rodadas serão os investimentos em infra-estrutura, o agronegócio, o ambiente econômico para os negócios no Brasil e as perspectivas de investimentos no setor de turismo.