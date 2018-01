Lula rebate críticas sobre alta dos juros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu hoje as críticas de que a alta dos juros provoca uma diminuição no consumo interno. "De vez em quando vejo pessoas falarem que o aumento da taxa Selic vai diminuir o consumo interno", disse o presidente, em discurso no evento promovido pela Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). "Mas as pessoas não estão percebendo uma coisa que está acontecendo: nós estamos colocando no mercado uma quantidade de dinheiro que não estava prevista em nenhum manual de economia", afirmou. Lula citou o exemplo da liberação de recursos como R$ 8 bilhões do Bolsa Família, R$ 3 bilhões do Estatuto do Idoso, além do acesso dos aposentados a empréstimos do Banco do Brasil, a uma taxa de 1,5%. "No fim do ano serão mais alguns bilhões de reais que estarão no mercado", afirmou. Ele citou ainda o programa de apoio ao microcrédito. Lula fez uma comparação entre o seu governo e o anterior. Segundo ele, no governo passado, foram liberados R$ 33 milhões de microcrédito por ano, enquanto que neste ano serão liberados R$ 600 milhões. "Nunca houve na história deste país tanta disponibilidade", afirmou. "É por isso que mesmo com a taxa Selic a 19,5% o mercado interno continua crescendo, o varejo está crescendo e os supermercados estão vendendo muito. As pessoas estão tendo possibilidade de ter acesso a dinheiro, que antes não tinham. No evento da Abic o presidente recebeu uma caixa com os melhores cafés do Brasil e se disse um admirador do cafezinho.