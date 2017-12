Lula recebe convite para visitar Arábia Saudita e Rússia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá visitar ainda este ano a Arábia Saudita e outros países da região do Golfo Pérsico. Segundo o secretário para Assuntos Internacionais do governo brasileiro, Marco Aurélio Garcia, Lula aceitou o convite feito sábado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abadallah bin Abdulayiy al Saud, durante o encontro bilateral que os dois mantiveram hoje, em Lausanne. "O príncipe disse a Lula que o considera mais do que um amigo, o considera como um irmão", disse Garcia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também convidou Lula para uma visita a Moscou.