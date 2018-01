Lula recebe integrantes do tratoraço nesta tarde O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe hoje, no Palácio do Planalto, líderes do "tratoraço", movimento que reúne 20 mil produtores rurais em Brasília. Um grupo representando o movimento já está no Planalto. O deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO), que integra o grupo, disse que o governo já sinalizou com a possibilidade de criação de um fundo no valor de R$ 4 bilhões para produtores endividados. Caiado ressaltou, no entanto,que o movimento só aceitará a proposta se a taxa de juros não passar de 8,75%. "Uma taxa de 17% como o governo quer não é emprestar dinheiro para pagar dívida, mas dar atestado de óbito aos produtores", afirmou. O deputado informou que o fundo proposto pelo governo contaria com R$ 3 bilhões do BNDES e R$ 1 bilhão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Pelas contas do parlamentar, o total de dívida dos produtores chega a R$ 12 bilhões, sendo R$ 5 bilhões referente a agricultores do nordeste. O movimento pede que essa dívida seja parcelada em até 15 anos e que o orçamento do Ministério da Agricultura seja recomposto com mais R$ 3 bilhões. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, também deve participar da audiência.