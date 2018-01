Lula recebe presidente do BID O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta manhã o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno. No encontro, que terá a presença do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, o representante do BID assina memorando com o governo brasileiro para a realização, em Belo Horizonte, da 47ª reunião da Assembléia de Governadores do Banco. O evento está previsto para a primeira semana de abril (3 a 5).